Tognazzi, omaggio al gastronomo del cinema italiano

ROMA, 14 NOV - Va in scena il 30 novembre un omaggio a Ugo Tognazzi, gastronomo e "cuoco prestato al cinema", come lo stesso attore, scomparso agli inizi degli anni '90, amava definirsi. Nelle stanze della casa-museo Ugo Tognazzi di Velletri, nella zona dei Castelli Romani, la casa vitivinicola Tognazza propone "Amici Miei"-Situescion II, format artistico e multisensoriale che unisce enogastronomia e musica. Protagonista della serata rievocativa dell'attore, allestita negli ambienti dove si riunivano, tra i tanti, Mario Monicelli, Vittorio Gassman e Paolo Villaggio, è lo chef Danilo Pelliccia, custode della cucina romana in Piemonte e che reinterpreterà il ricettario di Tognazzi in un concentrato amarcord di scene di vita quotidiana fuori dal set. Il progetto e la Situescion "Amici Miei" è dedicato al valore dell'amicizia. (ANSA).