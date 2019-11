Musica: Niccolò Fabi, tour in Europa con Tradizione e tradimento

ROMA, 13 NOV - Niccolò Fabi porterà "Tradizione e tradimento" in tour in Europa ad aprile 2020, accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco. Il cantautore romano presenterà al pubblico europeo il nuovo album e i suoi brani di repertorio, in una nuova veste musicale, nei club delle città di Lugano, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo, Barcellona, Madrid e Lisbona. I biglietti per le date del tour europeo (organizzato da Magellano Concerti) sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 13 novembre. Ecco le date del 2020: 3 aprile allo Studio Foce di Lugano, 6 aprile al Frannz Club di Berlino, 7 aprile al Q-Factory di Amsterdam, 9 aprile al Vk di Bruxelles, 12 aprile al The Garage di Londra, 14 aprile al Cafè de la danse s Paprigi, 16 aprile al Mascotte di Zurigo, 20 aprile al Razzmatazz di Barcellona, 23 aprile alla Sala caracol di Madrid, 25 aprile al Lav di Lisbona. Ecco le date in Italia nei mesi di dicembre e gennaio: esauriti i biglietti per le date di Cascina (PI) (27 novembre-data zero), Ravenna (1° dicembre), Milano (2 dicembre), Pescara (8 dicembre), Palermo (13 dicembre), Trento (19 dicembre), Vicenza (20 e 21 dicembre), Bologna (10 gennaio), Firenze (11 gennaio) e Torino (12 gennaio), restano ancora disponibili gli ultimi biglietti per le altre date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest. Radio partner del tour è Radio Capital. (ANSA).