Cheyenne nuovo singolo di Francesca Michielin

MILANO, 13 NOV - Francesca Michielin torna con un nuovo singolo, Cheyenne feat. Charlie Charles, che ha curato la produzione del brano, in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre, che anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà in primavera. Il brano, scritto da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles è un brano romantico, nostalgico, pieno di contrasti, che nasconde un cuore synth e ballabile, incalzante con i suoi ritmi electro-pop. La voce di Francesca si lega in modo speciale alla consolle di Charlie Charles, i tappeti di archi alle percussioni digitali e i vocalizzi tribali al pianoforte. Cheyenne è il primo singolo del nuovo album di inediti di Francesca: un progetto unico che vedrà la luce nel 2020. La cantautrice è pronta a tornare anche dal vivo e, per la prima volta, il 20 settembre 2020, suonerà live sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano. (ANSA).