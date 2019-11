Musica: Theatralia Jazz Festival, ponte Londra-Roma

LONDRA, 13 NOV - E' stato un debutto emozionante quello di ieri sera a Londra per l'edizione 2019/2020 del Theatralia Jazz Festival, rassegna di jazz italo-britannica promossa dalla vocalist e regista sarda Filomena Campus, divenuta ormai una tradizione sulla scena londinese e trasformata quest'anno in una sorta di 'ponte' fra la capitale del Regno Unito e Roma. Infatti dopo le due date inglesi, ieri e questa sera, entrambe nella storica cornice del Jazz Club di Pizza Express, a Soho, la 'città eterna' e il ristorante Qvinto, nel quartiere Tor di Quinto, sono stati scelti per ospitare l'esibizione in programma il 22 maggio. L'esordio del festival è avvenuto all'insegna di suoni mediterranei e ritmi sudamericani. Campus ha duettato col chitarrista Giorgio Serci nella loro creazione dal titolo 'Scaramouche': un intenso viaggio fra melodie e versi, che contiene al suo interno canzoni dedicate ai maestri brasiliani Hermeto Pascoal e Chico Buarque, e le poesie di Jack Hirschman e Maria Carta, recitate da Natasha Stanic Mann, che ha anche letto testimonianze sulla Brexit dal libro 'In Limbo' di Elena Remigi. I due artisti erano accompagnati da un quintetto di archi del Keld Ensemble. Per questa sera, invece, Campus sale sul palco col suo rodato quartetto e insieme al virtuoso del flauto, Rowland Sutherland, scelto come 'special guest' per una performance che si prefigura altrettanto coinvolgente. Anche in questo caso sono previsti suoni e contaminazioni musicali da tutto il mondo e fra generi, come jazz e musica classica contemporanea. Insieme a Campus e Sutherland ci sono Steve Lodder al pianoforte, Rod Youngs alla batteria e Charlie Pyne al contrabbasso. Ma la kermesse musicale dopo Londra approda a Roma in primavera: Campus e il suo quartetto si esibiscono nello spazio dedicato alla musica nel ristorante Qvinto con ospiti italiani e britannici per un'altra serata al ritmo di jazz. (ANSA).