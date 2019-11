Leggenda batteria Steve Gadd a Fabriano

FABRIANO (ANCONA), 12 NOV - Steve Gadd, leggendario batterista che ha prestato la sua tecnica ed il suo feeling a giganti del calibro di Eric Clapton, James Taylor, Chick Corea, Michel Petrucciani, Paul McCartney, Pino Daniele e tanti altri ancora, terrà un concerto al teatro Gentile di Fabriano (Ancona) il 30 novembre alle 21.30. L'esibizione dello Steve Gadd trio, è l'ultimo grande evento per il 2019 nell'ambito del FabriJazz promosso dall'Associazione Fabriano Pro Musica e dal Comune. Il 28 e 29 novembre, il batterista di Elio e Le Storie Tese, Christian Meyer, terrà due lezioni a Fabriano e Camerino (Macerata): il 28 novembre nell'auditorium della "Marco Polo" organizzato da Fpm ed offerto dal Comune. Il giorno successivo sarà ospite del Comprensivo "Betti". Con il concerto di Gadd calerà il sipario su FabriJazz 2019: la sesta edizione ha visto aumentare del 40% gli iscritti alle lezioni e concerti sold out ai Giardini del Poio. Apprezzate e partecipate anche le tante jam session in locali del centro storico.