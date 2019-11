Le sorelle Labèque al Romaeuropa Festival

ROMA, 09 NOV - Le sorelle Katia e Marielle Labèque, pianiste di successo, presentano domenica 10 novembre al Romaeuropa Festival in anteprima italiana il progetto Minimalist Dream House Quartet, nato come omaggio ai maestri del minimalismo e ora sviluppato come ponte ideale tra la musica classica contemporanea e il rock. Con loro sul palco Bryce Dessner, chitarrista dei The National che con le sue nuove composizioni e i nuovi brani gioca un ruolo fondamentale nel live insieme a David Chalmin, compositore, polistrumentista e tecnico del suono francese. Il Quartetto - due pianoforti, due chitarre, voce ed elettronica - proporrà musiche commissionate a Max Richter, David Lang, Timo Andres, Caroline Shaw e Thom Yorke, il frontman del gruppo alternative rock inglese Radiohead, per la prima volta impegnato con una "composizione classica". Il Romaeuropa Festival dal 17 settembre al 24 novembre ha in cartellone il meglio della scena Internazionale di danza, musica, teatro e arti digitali. La collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha prodotto negli ultimi anni una serie di concerti memorabili e sperimentazioni uniche con i nomi più interessanti della scena contemporanea sperimentale e classica. (ANSA).