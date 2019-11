De Gregori ad Abu Dhabi, Rossi e Tardelli sul palco con lui

ROMA, 08 NOV - Due coristi d'eccezione per Francesco De Gregori nel suo concerto di chiusura ad Abu Dhabi del Change the World Emirates 2019, il forum con 800 studenti di tutto il mondo organizzato alla sede emiratina della New York University da Associazione Diplomatici. L' artista romano ha chiamato sul palco Marco Tardelli e Paolo Rossi, gli eroi del Mundial 1982, per cantare insieme "La storia siamo noi", il brano che ha chiuso lo show. De Gregori ha emozionato gli 800 spettatori con tutti i suoi pezzi più amati strappando ovazioni e cori da stadio che hanno coinvolto anche i due grandi campioni del calcio. Rossi e Tardelli, ora commentatori sportivi Rai, sono intervenuti insieme con De Gregori, al Change The World secondo il Modello delle Nazioni Unite, l' appuntamento che allena i giovani all' attività diplomatica simulando il lavoro delle commissioni e dell' Assemblea generale dell' Onu, parlando di tolleranza e futuro alla platea di studenti di quasi cento Paesi. (ANSA).