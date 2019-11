Taylor Hawkins dei Foo Fighters pubblica Get the Money

ROMA, 08 NOV - E' uscito il nuovo disco di Taylor Hawkins and the Coattail Riders dal titolo "Get The Money", pubblicato da Shanabelle/RCA Records. Il primo singolo che ha inaugurato il progetto è "Crossed the linee" featuring Dave Grohl e Jon Davison, cantante degli Yes, in radio dal 15 novembre. Prodotto da John Lousteau e dallo stesso Taylor, e mixato da Sylvia Massy, Get The Money segue la pubblicazione del mini-LP "KOTA" del 2016 e affronta il sottoterra bizzarro della periferia. Nel nuovo album troviamo "Taylor e Coattail Riders", ossia Chris Chaney, Brent Woodse John Lousteau, accompagnati da un cast stellare che include i compagni di Taylor nei Foo Fighters, Dave Grohl e Pat Smear e poi Roger Taylor, Joe Walsh, Duff McKagan, Nancy Wilson, Chrissie Hynde, Perry Farrell, LeAnn Rimes e altri. Online anche il video "I Really Blew It" che richiama l'atmosfera degli spettacoli televisivi degli anni'70. Diretto da Wiley Hodgen e Taylor stesso, "I Really Blew It" racconta una classica storia di seduzione rock'n'roll con una apparizione di Dave Grohl, dei miniaturizzati Coattail Riders che si uniscono a Perry e Etty Farrell, membri della famiglia Hawkins, e naturalmente a Taylor, che mostra le sue doti attoriali interpretando più ruoli. (ANSA).