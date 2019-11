Jonas Brothers, il nuovo singolo "Like It's Christmas"

ROMA, 08 NOV - E' già aria di Natale per i Jonas Brothers che pubblicano il nuovo singolo "Like It's Christmas". Il brano natalizio è stato annunciato dai ragazzi tramite il loro profilo Instagram, dove hanno condiviso la cover e successivamente parte del ritornello. "Like It's Christmas" è una ballad romantica che racchiude gli elementi più caratteristici e suggestivi del periodo dell'anno che tutti amiamo di più, quello natalizio. È stato anche annunciato l'"Happiness Begins Tour" che farà tappa in Europa, in 15 città, e vedrà il trio esibirsi anche in Italia in un'unica data in programma al Mediolanum Forum di Assago il 14 febbraio 2020. (ANSA).