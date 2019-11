Musica: Red Hot Chili Peppers a Firenze

FIRENZE, 07 NOV - Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Firenze rocks il 13 giugno prossimo: è l'unica data italiana del gruppo il prossimo anno. Fra gli ospiti del festival fiorentino - prodotto e organizzato da Live Nation Italia, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, al Visarno Arena - già annunciati Green Day e Weezer. L'annuncio del concerto dei Red Hot Chili Peppers - oltre 60 milioni di dischi venduti e sei Grammy Awards vinti - è stato dato anche dal sindaco Dario Nardella su Facebook. Firenze Rocks ha portato nel capoluogo toscano, nelle precedenti edizioni, Aerosmith, Guns 'N' Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure. Nelle due precedenti edizioni sono stati in totale più di 550.000 le persone arrivate da vari paesi a Firenze per assistere ai concerti. (ANSA).