Marco Masini celebra 30 anni carriera con disco e tour

ROMA, 06 NOV - Il 2020 si preannuncia un anno di festeggiamenti per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera. Nel 1990 usciva "Marco Masini", l'omonimo primo album dell'artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio. Tra i suoi successi singoli come T'innamorerai, Bella Stronza, Ci vorrebbe il mare, L'uomo volante, Raccontami di te o, ancora, Spostato di un secondo, brano con cui ha partecipato per l'ottava volta al Festival di Sanremo. Il prossimo anno sarà caratterizzato da un disco, in uscita in primavera, e da un tour: da aprile, infatti, Marco Masini si esibirà live nei principali teatri italiani ed europei. Queste le date confermate: 3 aprile Mons, 4 aprile Liegi, 15 aprile Zurigo, 16 aprile Milano, 18 aprile Ancona, 25 aprile Brescia, 30 aprile Bologna, 2 maggio Roma, 9 maggio Torino, 12 maggio Venezia, 15 maggio Firenze, 18 maggio Parma. (ANSA).