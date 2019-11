Vasco NonStop Live approda al cinema

ROMA, 06 NOV - Il Vasco NonStop Live 018+019 arriva al cinema in tutta Italia per tre giorni. Il film del live di Vasco Rossi, con la regia di Pepsy Romanoff, sarà sul grande schermo il 25, 26 e 27 novembre. Immagini, suoni e parole di due estati rock. Il racconto si snoda da come nasce una scaletta "perfetta" al fronte del palco. Vasco racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti dall'intimità di una sala d'incisione alle prove con la band, mentre lo show si compone fino all'esplosione finale dello stadio. Vasco NonStop Live 018+019 è prodotto da Universal Music Group, in collaborazione con Giamaica, realizzato da EXCEPT e distribuito al cinema da QMI Stardust. (ANSA).