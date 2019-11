Petite Messe Solennelle in jazz a Pesaro

PESARO, 6 NOV - Una Petite Messe Solennelle in chiave jazz nell'ambito delle celebrazioni dell'anniversario della morte di Gioachino Rossini. La Petite (jazz) solennelle, rilettura dell'ultimo lavoro del compositore è stata realizzata appositamente per il Rossini Opera Festival da un trio composto da alcuni dei più importanti musicisti contemnporanei: Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Uri Caine (pianoforte) e Daniele Di Bonaventura (bandoneon). Sarà eseguita in prima assoluta sabato 16 novembre alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro. Il trio interpreterà la partitura rossiniana con rigore e, assieme, originalità, attraverso linguaggi improvvisativi e strumenti inusuali come la tromba, il flicorno e il bandoneon, che sostituisce l'harmonium della versione originale.