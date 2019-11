I Tiromancino in concerto per Telethon

MILANO, 6 NOV - I grandi successi e gli inediti dei 'Tiromancino' saranno i protagonisti del concerto benefico in favore di Fondazione Telethon, per la cura delle malattie genetiche rare, organizzato dal Gruppo BNP Paribas il prossimo 18 novembre, ore 21, all'Auditorium di Milano. Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco "Ciccio" Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. "Sarà uno spettacolo speciale - ha dichiarato Federico Zampaglione - in cui punteremo a valorizzare l'aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare". I biglietti del concerto sono disponibili in tutte le Agenzie BNL di Milano e direttamente presso l'Auditorium di Milano.