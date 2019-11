Musica: Io corro, viaggio alla scoperta di se stessi

ROMA, 06 NOV - "Io corro dietro al vento/ A tutto ciò che fugge/ A quello che m'incanta/ E quindi anche a te": c'è il desiderio di ritrovare se stessi per non perdersi nelle tante, spesso inutili, distrazioni della vita quotidiana, ma anche l'omaggio alla città di Roma, scelta come ambientazione privilegiata e luogo magico di suggestioni, nel nuovo singolo "Io corro" del duo Tomacelli, composto da Fabio Di Ranno e Francesco Paterni. Scritto, composto e suonato dai due artisti, il brano anticipa l'ep "Amor", ora in lavorazione: nella canzone, che mescola influenze vintage e contemporanee, gli autori celebrano la possibilità per ognuno di scorgere, nel caos e nelle complicazioni inevitabili della vita di ogni giorno, nuovi centri di gravità che siano fonte di rinnovata sicurezza per tornare protagonisti del proprio cammino. Ad accompagnare l'uscita del brano "Io corro", il videoclip per la regia dello stesso Di Ranno insieme con Ferdinando D'Urbano, girato nel Teatro dei Calanchi a pochi chilometri da Matera. Il progetto Tomacelli, lanciato ormai un anno fa da Di Ranno e Paterni, è prodotto da Tomacelli Tune. (ANSA).