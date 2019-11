Marcella, i miei 50 anni di musica con passione

MILANO, 05 NOV - I cinquant'anni di carriera di Marcella arrivano sul palco del Teatro Dal Verme per l'evento '50 anni di Bella Musica'. L'appuntamento è quello in calendario per il prossimo lunedì 11 novembre, quando Marcella Bella replicherà sul palco milanese lo spettacolo già andato in scena lo scorso aprile al Brancaccio di Roma, accompagnata da una grande orchestra e dalla sua band storica con la quale ripercorrere un lungo viaggio in musica, dagli esordi fino ad oggi, passando per Sanremo e per le canzoni di Mogol e Bigazzi. "Sono una passionale - ha detto Marcella - e la musica ha accompagnato tutta la mia vita vissuta, anche oltre il palcoscenico". (ANSA).