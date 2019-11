Piero Pelù torna in tour

ROMA, 04 NOV - Piero Pelù, in pausa dai Litfiba, torna live dal 13 novembre con "Benvenuto al mondo Tour": 6 date in stile Pelù! Ospiti sul palco Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó, Rancore e opening act di Alosi e i Life in the woods. "Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento, oltre che con i miei magnifici Bandidos, anche con artisti di grande calibro come Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó, Rancore, Alosi e i Life in the woods", ha dichiarato il rocker. Queste le date: 13 novembre Roma (ospiti Andrea Appino degli Zen Circus e Rancore), 15 novembre Bologna (opening act Alosi), 16 novembre San Biagio di Callalta (Treviso) (opening act Alosi), 19 novembre Milano (opening act Alosi), 20 novembre Venaria Reale (Torino) (opening act Alosi), 22 novembre Firenze (ospiti Erriquez e Finaz della Bandabardó e opening i Life in the woods). (ANSA).