ROMA, 04 NOV - Ken Follett 'fan' di Donato Carrisi. L'illustre collega dopo aver visto il film, L'uomo del Labirinto', secondo lungomentraggio del giallista, fa il suo endorsement twittando sul suo profilo ufficiale: Watch out for "Into the Labyrinth" (L'Uomo Del Labirinto), written by Donato Carrisi. Intriguing and very scary. https://t.co/4qqindVGfK— Ken Follett (@KMFollett) November 3, 2019 Prodotto da Gavila e Colorado Film e distribuito da Medusa, il film con Toni Servillo e Dustin Hoffman nel primo week end di programmazione ha raggiunto un incasso pari a 1.262.000 euro mentre "Doctor Sleep", tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, si ferma a 1.118.000. (ANSA).