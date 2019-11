Olivia Newton-John, asta per il look di Grease

ROMA, 03 NOV - L'outfit di Grease con gli abiti che fecero epoca alla fine degli anni '70 grazie al successo planetario del film con Olivia Newton John e John Travolta, è andato all'asta a Los Angeles e il ricavato della collezione dell'artista australiana, oggi 71enne, andrà a finanziare la Fondazione Onj, da lei stessa realizzata anni fa, per la ricerca, le cure, anche psicologiche, contro il cancro di cui la stessa attrice-ballerina soffre ciclicamente dal 1992, quando le fu diagnosticato un primo tumore al seno (oggi è in lotta con la terza recidiva). Il giubbotto di pelle e i pantaloni attillati indossati da Sandy per sedurre Danny nella scena finale di Grease sono stati venduti all'asta per 405.700 dollari, più del doppio della stima iniziale. Ad aggiudicarseli un compratore rimasto anonimo, collezionista evidentemente affezionato al film musicale che fece ballare una generazione. (ANSA).