Fiorello testimonial traghetta nuovo pubblico su RaiPlay

ROMA, 03 NOV - Con un testimonial volontario ed entusiasta come Fiorello, parte rinnovata la piattaforma RaiPlay, un catalogo praticamente infinito di film, fiction, documentari, programmi con lo spettatore-direttore a decidersi il palinsesto e a fruire di contenuti da pc, ta blet, smartphone e smart tv. Fiorello, che ha fatto un blitz da Mara Venier a Domenica in, si è lasciato contagiare dalla possibilità di traghettare nuovo pubblico tra i meandri contemporanei dello streaming. Si comincia 'come esca' su Rai1: dopo il Tg1 delle venti di lunedì 4 novembre partirà "Viva RaiPlay!", il nuovo varietà di Fiorello, appuntamento quotidiano di quindici minuti che sarà in onda su Rai1 e RaiPlay per cinque giorni, fino all'8 novembre. Sarà un'anteprima dello show di 50 minuti che dal 13 novembre si vedrà in esclusiva sulla rinnovata piattaforma della Rai ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30. Al fianco di Fiorello ci sarà un cast composto da vecchie e nuove conoscenze: l'immancabile maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l'attore e regista Phaim Bhuiyan, un "inedito" Vincenzo Mollica e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli. (ANSA).