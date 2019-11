'Bikeconomy', fra memoria e visione

MILANO, 3 NOV - Itinerario, cammino, passione, futuro, storia che si fa prospettiva, memoria che guarda al domani. In due parole lo sguardo su un mondo antico e ora visionario, ma con le radici ben piantate nella società, e allo stesso tempo un impianto di analisi concreto e reale. Appaiono queste le linee guida - l'esplorazione di un universo non così conosciuto - di 'Bikeconomy', sottotitolo 'Viaggio nel mondo che pedala', che in maniera originale affronta un settore molto più complesso di quello che sembra e che potrebbe riservare più di una sorpresa sullo scacchiere dello sviluppo globale. Il libro, edito da Egea casa editrice dell'Università Bocconi (18 euro, 166 pagg.), è stato scritto dall'avvocato d'affari Gianluca Santilli, che si definisce "ammalato delle due ruote", e dal giornalista del Sole 24 Ore, Pierangelo Soldavini, esperto di tecnologia e innovazione e "innamorato della poesia del mondo legato alla bicicletta".