Cinema: Linda Hamilton torna in Terminator dopo 30 anni

NEW YORK, 31 OTT - Dopo quasi 30 anni e a 63 anni Linda Hamilton torna a indossare i panni di Sarah Connor in 'Terminator: Dark Fate' (Terminator: Destino Oscuro). Dopo diversi rifiuti, la Hamilton ha deciso di accettare il ruolo ma non senza sacrifici visto che per un anno si è sottoposta ad un allenamento e ad una dieta ferrea senza carboidrati. "Proprio come Terminator 2 - ha detto in un'intervista a People - ho dovuto sottopormi ad una dieta speciale. Questa volta senza carboidrati (in quella precedente era senza grassi, ndr) e ovviamente l'allenamento è stato diverso per una donna di una certa età". Nel nuovo Terminator Linda Hamilton torna protagonista con Arnold Schwarzenegger che vestirà i panni di un vecchio T-800 per salvare la giovane Dani Ramos (Natalia Reyes). (ANSA)