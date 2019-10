Donato a Museo Musica Bologna pianoforte di Marco Di Marco

BOLOGNA, 31 OTT - E' stato donato al Museo della Musica di Bologna il pianoforte Steinway & Sons appartenuto a Marco Di Marco, il jazzista scomparso nel 2017, per desiderio della moglie Norma Facchini. Lo strumento venne donato a Di Marco dal padre nel 1958, quando frequentava il Conservatorio. Il pianoforte, a mezza coda, è sempre rimasto nell'abitazione del bolognese del musicista, e venne suonato, amava ricordare Di Marco, anche da un giovane Keith Jarrett, in città per un concerto. La donazione sarà presentata il 2 novembre e il pianoforte verrà suonato da Emiliano Pintori nel ciclo di lezioni-concerto 'Jazz insight', in cui il musicista (con Stefano Senni contrabbasso e Zeno De Rossi batteria) renderà omaggio a Bill Evans e Marco Di Marco, per ricreare l'atmosfera del jazz trio. Di Marco dagli anni '70 incise diversi dischi a Parigi in trio con Jacky Samson e Charles Saudrais, partecipando a molti festival, poi dagli anni '80 ha suonato anche in luoghi di culto come la Carnegie Hall a New York.(ANSA).