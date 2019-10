Tff, 4 anteprime nazionali e 1 mondiale

TORINO, 31 OTT - Quattro anteprime nazionali, di cui una mondiale. Ecco i primi titoli della 37esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 22 al 30 novembre. Lontano Lontano, film diretto da Gianni Di Gregorio - con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka - (2019, Italia) sarà presentato in prima mondiale nella sezione Festa Mobile. Frida viva la vida, film documentario diretto da Giovanni Troilo (2019, Italia), sarà proiettato in prima nazionale nella sezione Festa Mobile. Queen & Slim, film diretto da Melina Matsoukas con Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny, Indya Moore sarà in prima internazionale nella sezione Festa Mobile. The good Liar, film diretto da Bill Condon con Helen Mirren, Ian McKellen, Russel Tovey, Jim Carter e Jóhannes Haukur Jóhannesson, infine, sarà presentato in prima nazionale nella sezione Festa Mobile.