Subsonica, il 22 novembre esce "Microchip Temporale"

Il 22 novembre 2019 esce "Microchip Temporale" (Sony Music) dei Subsonica. L'album è una rielaborazione di "Microchip Emozionale" (uscito 20 anni fa, accorciando le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali e integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica) realizzato in complicità con 14 artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l'età dei Subsonica di allora. Oggi "Microchip" viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente. "Microchip Temporale" è anticipato dal brano "Aurora Sogna", nella nuova versione ealizzata con Coma_Cose insieme ai Mamakass, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 1 novembre.