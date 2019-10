Musica: Elisa, doppio album "Diari Aperti (Segreti Svelati)"

ROMA, OCT 30 - Esce il 15 novembre "Diari Aperti (Segreti Svelati)" (Island Records), il nuovo doppio album di Elisa con anche brani inediti e duetti, ultimo capitolo del progetto di successo "Diari Aperti", partito lo scorso ottobre con un disco certificato Platino e proseguito con la pubblicazione solo in vinile e digitale dell'ep "Secret Diaries". Il doppio album si dividerà in due parti. Il Disco 1, totalmente in italiano, racchiude i brani di "Diari Aperti" con i duetti di Elisa con Calcutta, Carmen Consoli, Brunori Sas, Carl Brave, Rkomi e Francesco De Gregori; alcuni usciti solo in radio in questi mesi, come quello con Calcutta in "Se piovesse il tuo nome" - certificato Doppio Platino - e Carl Brave in "Vivere tutte le vite" - certificato Disco di Platino -, altri inediti come quello con Carmen Consoli in "Promettimi", Brunori Sas in "Anche Fragile" e Rkomi nell'inedito "Blu Part II" (séguito del brano di Rkomi feat. Elisa "Blu" - certificato Platino). A quest'ultimo si aggiungono anche gli altri inediti "In piedi" e "Diari Aperti". Il Disco 2 sarà invece in inglese, con le tracce di "Secret Diaries" e quelle mai pubblicate "Soul" e "Thirst" (adattamento in inglese di "Se piovesse il tuo nome"). Elisa aggiunge così nuove pagine ai suoi diari e chiude una trilogia. A fine novembre l'artista torna anche dal vivo con nuove date nei palasport italiani (25 novembre Torino, 27 novembre Milano, 30 novembre Brescia, 6 dicembre Acireale, 9 dicembre Casalecchio di Reno-Bologna, 12 dicembre Firenze, 17 dicembre Roma, con data zero il 19 novembre a Jesolo). (ANSA).