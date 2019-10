Arriva in Italia Callas in concert

ROMA, 30 OTT - La voce, inconfondibile. Le arie, le più celebri della sua carriera. E poi l'eleganza innata, nell'abito bianco, con scialle rosso. Per una sera sarà davvero come avere Maria Callas in palcoscenico, tridimensionale. L'effetto, promettono, è emozionante. Dopo avere girato il mondo nel 2018 dagli Stati Uniti al Sudamerica e poi Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Lione, Zurigo e Amburgo, debutta anche in Italia Callas in Concert - The Hologram Tour, spettacolo che grazie a un ologramma ricostruisce in maniera perfetta l'immagine e le movenze della più grande icona operistica di tutti i tempi. In scena il 15/11 al Gran Teatro Geox di Padova, il concerto prevede la presenza dal vivo della Bohemian Symphony Orchestra Prague diretta da Eimear Noone (che ha studiato attentamente i tempi e ogni singola pausa del canto della Callas) e una serie di proiettori su uno schermo trasparente cui viene proiettata la sua figura, con una sofisticata tecnologia laser dalla californiana Base Hologram che restituisce la magia non solo vocale ma anche scenica della cantante, in ogni più piccolo dettaglio gestuale. Ad aprire il programma musicale, l'Ouverture della Gazza Ladra seguita dalle arie da Roméo et Juliette di Gounod, dal Macbeth di Verdi, da Carmen di Bizet, Wally di Catalani, Hamlet di Thomas, la Gioconda di Ponchielli, per finire con la Casta diva e Vissi d'arte, capolavori che l'hanno resa immortale. Scritto e diretto dal Creative Director Stephen Wadsworth, regista che ha tra l'altro curato a Broadway l'ultimo allestimento di Master Class di Terrence McNally dedicato alla figura della Callas, dallo show nascerà anche Callas in concert, album con tutti i brani presentati in scena pubblicato da Warner Classic. L'etichetta ha inoltre lanciato il primo sito ufficiale dedicato a Maria Callas: maria-callas.com. (ANSA).