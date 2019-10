Filarmonica Romana, apre Sol Gabetta

ROMA, 29 OTT - La violoncellista argentina Sol Gabetta, tra le soliste più applaudite della scena internazionale, sarà la protagonista il 7 novembre al Teatro Argentina della serata inaugurale della stagione concertistica dell' Accademia Filarmonica Romana. Con lei sul palcoscenico il pianista Nelson Goerner, anche lui argentino, per un programma incentrato su capolavori di Schubert, Brahms e Franck per violino e pianoforte, con arrangiamenti specifici per violoncello e pianoforte. "E' la prima volta che porto in Italia questo programma, sicuramente insolito per i cartelloni delle stagioni cameristiche -s piega la musicista -. Il repertorio per la formazione violoncello-pianoforte è abbastanza ampio, tuttavia spesso nella vita musicale si sente il bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo, spinti dalla curiosità". Sol Gabetta, premiata nel 2018 con il "Karajan Prize" al Festival di Pasqua di Salisburgo e già solista con le più celebri orchestre al mondo, suona un prezioso violoncello Matteo Goffriller del 1730. L' edizione n. 199 della stagione della Filarmonica Romana, firmata dal direttore artistico Andrea Lucchesini, proporrà fino ad aprile 13 concerti dedicati al grande repertorio della musica da camera, dal barocco a oggi, affidati a interpreti di altissimo livello. Tra questi, per omaggiare i 250 anni della nascita di Beethoven, è prevista l' esecuzione integrale dei suoi Quartetti per archi in quattro appuntamenti con il Quartetto Pavel Haas (5 dicembre), il Belcea Quartet (6 febbraio), il Jerusalem Quartet (20 febbraio) e il Quartetto Hagen (26 marzo). (ANSA).