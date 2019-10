Cinema: incendi California, cancellata la prima di Terminator

NEW YORK, 29 OTT - Gli incendi in California fanno saltare la prima e il red carpet per il film 'Terminator: Dark Fate'. Lo ha annunciato la Paramount Pictures, la casa produttrice assieme alla Skydance del film che avrebbe riunito sullo schermo per la prima volta dal 1991 Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. La prima era prevista a Hollywood, ma a causa della vicinanza dei roghi alla città di Los Angeles è stata cancellata. Tra l'altro anche Schwarzenegger, ex governatore della California, è stato tra i residenti costretti ad evacuare. "Se vi trovate in una zona da evacuare - ha scritto su Twitter - non perdete tempo, andate via. In questo momento sono grato ai migliori vigili del fuoco del mondo, i veri eroi che si caricano del pericolo per proteggere i californiani". Nei giorni scorsi anche la stella del basket LeBron James è stato costretto ad evacuare. (ANSA).