Leonardo da Vinci, nasce museo a Cuba

VINCI, 29 OTT - Nascerà un museo dedicato a Leonardo da Vinci a L'Avana (Cuba). L'iniziativa è della Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana e la struttura troverà posto all'interno del Castillo de Santo Domingo de Atarés. L'iniziativa è stata voluta in questo anno specifico in cui cadono due ricorrenze: il 500mo anno dalla fondazione della città caraibica, e quello della morte del Genio. L'Oficina del Historiador ha coinvolto anche l'ambasciata italiana a Cuba che a propria volta ha contattato il Comune di Vinci (Firenze) per una collaborazione. L'8 ottobre la giunta ha approvato una delibera per avviare un rapporto tra i due musei. L'ambasciatore italiano a Cuba, Andrea Ferrari, ha chiesto alla città di Vinci la possibilità di donare al centro caraibico una pietra del Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano, richiesta alla quale la giunta ha dato il nulla osta. L'inaugurazione del museo cubano è fissata per il 13 novembre.