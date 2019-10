Marracash, la mia 'Persona' tra Marra e Fabio

MILANO, 29 OTT - S'intitola 'Persona' il nuovo album di Marracash, in uscita giovedì .31 ottobre Nella scaletta del nuovo lavoro del rapper milanese, che lo riporta in scena a tre anni dall'album precedente, ci sono quindici titoli ed una lunga serie di collaborazioni, tra le quali anche Coez, Madame, Luché, Sfera Ebbasta e diversi altri nomi ancora. Ad ogni brano, nella scaletta, corrisponde idealmente una parte del corpo, dai denti allo stomaco. "Lo stesso corpo di Marra - ha detto il rapper, all'anagrafe Fabio Rizzo - e lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano". (ANSA).