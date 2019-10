Musica: dal 24 novembre Mika in tour, con biglietti nominali

ROMA, OCT 29 - Una tournée di ben 12 date nei palasport italiani, da Nord a Sud: Mika è pronto a partire con il suo Revelation Tour, prodotto nel nostro Paese da Barley Arts, dal 24 novembre all'8 febbraio 2020. Manca meno di un mese al debutto. L'organizzazione è al lavoro su più fronti, e Claudio Trotta patron di Barley Arts ricorda che "ai concerti di Mika sarà d'obbligo il biglietto nominale, per contrastare ogni forma di speculazione e il fenomeno del secondary ticketing. L'invito è sempre quello di diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati tramite i suoi canali ufficiali". La normativa sul biglietto nominale riguarda la messa in vendita dei ticket dopo il primo luglio. Barley Arts informa gli acquirenti sulle modalità che consentono il cambio di denominazione o la rivendita senza lucro. Per le date del tour del 2019 (Torino, Ancona, Roma, Casalecchio di Reno, Montichiari, Livorno, Assago), il cambio nominativo potrà essere effettuato a partire da circa un mese prima del concerto fino al giorno prima: le tempistiche esatte per ogni data saranno pubblicate sui siti dei singoli circuiti di biglietteria ufficiali (Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone). Per quanto riguarda i concerti del 2020, le modalità verranno comunicate in seguito. Tutte le date del "Revelation Tour": Torino (24 novembre, Pala Alpitour) la prima città del tour italiano di Mika: gli altri live sono il 26 novembre, Ancona (PalaPrometeo); il 27, Roma (Palazzo dello Sport); il 29 Casalecchio di Reno (Bologna, Unipol Arena); il 30, Montichiari (Brescia, PalaGeorge); il 2 dicembre, Livorno (Modigliani Forum); il 3, Assago (Milano, Mediolanum Forum); il 1° febbraio 2020, Padova (Kioene Arena); il 2, Bolzano (PalaOnda); il 5, Napoli (Teatro PalaPartenope); il 7, Bari (Palaflorio); l'8, Reggio Calabria (Palacalafiore). www.mikasounds.com (ANSA).