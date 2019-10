Sotto il velo, un ironico fumetto

TORINO, 28 OTT - Raccontare con ironia la quotidianità di una ragazza che ha liberamente scelto di portare il velo in Italia. E' l'obiettivo della mostra Sotto il velo con i disegni della fumettista Takoua Ben Mohamed, che apre oggi, 28 ottobre, nell'Atrio del Complesso Aldo Moro dell'Università di Torino. Sarà visitabile fino al 2 novembre (8-20 da lunedì a venerdì, fino alle 14 il sabato). Nata in Tunisia nel 1991, Takoua Ben Mohamed è cresciuta a Roma, dove ha studiato giornalismo. Specializzata all'accademia di cinema d'animazione Nemo Academy of digital arts di Firenze, è autrice del catalogo Woman story e dei libri a fumetti Sotto il velo e La rivoluzione dei Gelsomini, editi da Becco Giallo. Nel 2019 ha ricevuto il premio Evens European Journalism Prize. L'esposizione è inserita nel programma Anzaar - Sguardi dal Mediterraneo, che analizza la produzione artistica della società del Mediterraneo contro gli stereotipi e gli estremismi, ed è promossa nell'ambito del progetto interuniversitario Primed.