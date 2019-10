Festa Roma: Travolta fan folle fa flop e vuole rinascita (2)

ROMA, 27 OTT - In una carriera "incontri sempre alti e bassi, non sai mai come andrà un film" così John Travolta commenta in genere le montagne russe del suo percorso come attore. Ne ha parlato qualche giorno fa anche alla Festa del Cinema di Roma (dove è stato uno dei protagonisti più applauditi e generosi negli incontri con stampa e pubblico, ndr) che programma nella giornata conclusiva, dedicata principalmente a proiezioni/replica,, il suo ultimo thriller indie a basso budget, The fanatic di Fred Durst, per cui l'attore ha ricevuto un premio speciale dalla kermesse romana. "Non c'era stato modo di inserire il film nella stessa giornata della partecipazione di Travolta" hanno spiegato ieri nella conferenza stampa finale il direttore della Festa Antonio Monda e la presidente della Fondazione del Cinema di Roma Laura Delli Colli. (ANSA).