Nazionale Cantanti a Betlemme, nuova 'Partita del Cuore'

ROMA, 26 OTT - Dopo quasi 20 anni dalla storica Partita del Cuore per la Pace giocata a Roma allo Stadio Olimpico alla presenza dei due premi Nobel per la Pace, Yasser Arafat e Shimon Peres, la Nazionale Italiana Cantanti scende nuovamente in campo, con una visita in Israele e in Cisgiordania, per sostenere e promuovere progetti di solidarietà. La visita - resa possibile, insieme alla raccolta fondi, da Gigova e dalla Geronimo Stilton Fondazione - si svolgerà dal 28 al 31 ottobre 2019 e vedrà la Nazionale Cantanti impegnata in una serie di incontri istituzionali e iniziative benefiche che culmineranno mercoledì 30 ottobre con una partita allo stadio Al Khader di Betlemme, in Cisgiordania. Nel pomeriggio di lunedì 28, la Nazionale - rappresentata dal presidente Paolo Belli e, tra gli altri, da Neri Marcorè, da Riccardo Fogli, Niccolò Fabi - sarà al Centro Peres per la pace di Tel Aviv, dove insieme all'ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti sarà compiuto "un gesto" a favore delle emergenze pediatriche infantili. In serata, la Nazionale vedrà il Patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Il giorno dopo, visita alla Natività di Betlemme e incontro con il sindaco Anton Salman, mentre nel pomeriggio la Nazionale sarà al Museo della Shoah di Yad Vashem a Gerusalemme e dopo alla Tomba del presidente Shimon Peres sul Monte Herzl. Mercoledì 30, in mattinata visita alla Scuola Terra Santa poi a quella di ipovedenti Helen Keller di Beit Hanina a Gerusalemme. Quindi, nel pomeriggio visita alla Tomba di Yasser Arafat nel Palazzo presidenziale della Muqata a Ramallah in Cisgiordania, Infine in serata la partita contro la Squadra Artisti palestinesi a Betlemme alla presenza del Console generale italiano a Gerusalemme Fabio Sokolowicz e dell'ambasciatore Benedetti. Prima della partenza, lo scorso 16 ottobre, una delegazione rappresentata da Belli e Marcorè - ha ricordato la Nazionale - è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco che ha dato la sua "benedizione" all'imminente viaggio e ricevuto in dono la maglia della squadra. "E' stata un'emozione grandissima - hanno detto Belli e Marcoré dopo l'incontro - Sua Santità ha dato la sua benedizione a questo viaggio che faremo in Terra Santa". (ANSA).