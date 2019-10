Edith Bruck, mia università è Auschwitz

MACERATA, 24 OTT - "La mia Università si chiama Auschwitz, luogo assunto a simbolo del Male tra i 1.635 campi di concentramento nella civilissima Germania e nei Paesi occupati e alleati con Hitler, compresa l'Italia". Lo ha detto Edith Steinschreiber, in arte Edith Bruck, scrittrice di fama internazionale, ricevendo oggi a Macerata la laurea magistrale honoris causa di Unimc in filologia moderna. Quella di Auschwitz, ha aggiunto, è "un'Università dove si impara tutto per sempre, anche a conoscere se stessi, l'antropologia, la filosofia, la storia, la psicologia, la fede e la religiosità, il valore della vita e del pane". "Ma si scopre anche - ha detto poi - la luce nel buio quanto un soldato ti domanda 'Come ti chiami?' che ti sembra la voce del cielo, non sei solo il numero 11152. Esisti! E per ciò speri ed esci migliore da quell'inferno: non potrai mai essere razzista, fascista; non discriminerai mai nessuno; non assomiglierai mai ai tuoi persecutori".