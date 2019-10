Canova e Thorvaldsen a confronto

MILANO, 24 OTT - Un'esposizione che mette a confronto per la prima volta due grandi protagonisti della scultura moderna, l'italiano Antonio Canova (1757-1822) e il danese Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Le Gallerie d'Italia - Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, presentano dal 25 ottobre al 15 marzo 2020 la mostra 'Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna', a cura di Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca, realizzata in collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen. Attraverso più di 160 opere divise in diciassette sezioni la mostra intende documentare la straordinaria complessità delle creazioni di Canova e Thorvaldsen. "Questa mostra rappresenta un traguardo di grande significato nel percorso di valorizzazione dell'arte e della cultura italiana intrapreso dalle nostre Gallerie d'Italia. È un percorso che assume sempre maggiore rilevanza internazionale", ha commentato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo.