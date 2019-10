Versace presidente Premio Internazionale Cinearti

ROMA, 23 OTT - Santo Versace assieme alla scenografa e costumista Graziella Pera e il regista Giuseppe Piccioni saranno i presidenti delle giurie del premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, la cui 21/a edizione è stata presentata al Festival del Cinema di Roma . “Questo Premio, giunto ormai alla sua ventunesima edizione, - sottolinea Gianluca Curti, Presidente Nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo - da quest’anno si rivolge a tutto il mondo del cinema e dell’audiovisivo, infatti verrà esteso oltre che agli “artigiani del cinema” anche ai titoli di testa, coinvolgendo anche attori e registi. Questa novità offrirà una possibilità in più rispetto alle precedenti edizioni, dando maggiore risalto al grande lavoro che da oltre un ventennio portiamo avanti in questo campo come CNA”. “Non premieremo dunque solamente gli acconciatori, i truccatori, costumisti, gli scenografi e i compositori di colonne sonore - prosegue Antonio Stocchi, presidente Nazionale CNA Benessere e Sanità - ma anche produttori, attori, registi, post-produzione. Una ripartenza per un Premio che punta ad acquisire una veste ancora più prestigiosa e concreta, offrendo una nuova immagine al mondo degli associati della CNA”. Il riconoscimento internazionale viene assegnato annualmente agli artigiani, professionisti ed artisti attivi nel mondo del cinema, con particolare riferimento alle seguenti attività professionali: acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi e compositori di colonne sonore. A partire dal 2019 il premio è stato ampliato a tutta la filiera del cinema con l’assegnazione del riconoscimento anche ai produttori, agli attori, ai registi. (ANSA).