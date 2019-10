Raf e Tozzi riprendono la loro avventura live

ROMA, 23 OTT - Dopo il tour nei palasport e il concerto evento all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi torneranno a esibirsi insieme in un tour teatrale, a partire da marzo. In scaletta non mancheranno i loro grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente”, il loro ultimo brano a due “Come una danza” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”. Queste le date ad oggi confermate del tour: 2 marzo Bologna, 8 marzo Firenze, 25 marzo Bergamo, 31 marzo Napoli, 2 aprile Bari, 6 aprile Torino, 9 aprile Milano, 14 aprile Genova, 18 aprile Bassano, 29 aprile Roma. La loro avventura a due è iniziata nel 2017 quando, all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”: da lì l'idea di tornare a collaborare e condividere lo stesso palco. (ANSA).