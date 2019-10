Dennis Quaid si sposa, lei ha 39 anni di meno

NEW YORK, 23 OTT - Dennis Quaid sta per sposarsi per la quarta volta e stavolta la differenza di eta' ha generato ironie: lui ha 65 anni, la futura moglie, Laura Savoie, soltanto 26. A congratularsi, con un tocco di sarcasmo su Twitter, e' stata la co-star dell'attore in "Parent Trap", Elaine Hendrix: "Attento a quei gemelli", ha mandato a dire su Twitter l'attrice, un'allusione alla trama del film del 1998 in cui Quaid e Natasha Richardson erano genitori divorziati di due gemelle identiche separate alla nascita e Elaine la bionda e svampita baby-fidanzata di lui che le due ragazzine cercavano in ogni modo di far mettere da parte. Nella vita reale Quaid ha avuto due gemelli, Thomas e Zoe, con la terza moglie Kimberly Buffington da cui ha divorziato nel 2016. Dennis aveva 50 anni all'epoca del matrimonio con la 34enne Kimberly. Prima Quaid era stato sposato con Meg Ryan, di otto anni minore, ma prima ancora con l'attrice di "Carrie" PJ Soles, di tre anni piu' grande e la sequenza ha fatto impazzire la rete: "La quinta moglie di Dennis Quaid deve ancora nascere". (ANSA).