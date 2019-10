In terme galleria d'arte permanente

MILANO, 23 OTT - Il benessere dialoga con l'arte per stimolare e raccontare l'armonia tra corpo e mente. E' quanto accade all'interno delle Terme Preistoriche di Montegrotto (Padova), dove debuttano, in occasione della prima edizione dell'Unconventional Wellness Festival, la Neró Art Gallery e la Neró Spa New Experience. E' il primo esperimento italiano di ibridazione permanente tra una spa e una galleria - viene affermato dagli organizzatori - che vedrà ospitare a rotazione diversi artisti italiani e internazionali chiamati ad interpretare il tema della bellezza legata al benessere. La prima mostra, visitabile dal 26 ottobre al 19 aprile 2020 con ingresso gratuito, è 'Kouroi' della pittrice Carla Rigato: otto grandi tele che omaggiano il concetto di bellezza proprio dell'antica Grecia. La vernice si terrà, venerdì prossimo alle 19, con la curatrice Antonietta Grandesso, responsabile culturale dello Spazio Thetis di Venezia.