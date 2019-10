Tv: X Factor, al via da giovedì sera le puntate dal vivo

MONZA, 22 OTT - Nella nuova sede della X Factor Dome a Monza è tutto pronto per la partenza della fase live del talent di casa Sky. Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta hanno composto le loro squadre e si daranno battaglia a suon di note per otto serate di fila, a partire da questo giovedì. Mika e Coez saranno gli ospiti della prima serata, mentre Achille Lauro e Pilar Fogliati condurranno l'Extra Factor, che da quest'anno diventa un late night show. L'ex concorrente Luna Melis è invece al timone della striscia quotidiana X Factor Daily. "In ogni format c'è sempre una componente di ripetitività - ha detto Alessandro Cattelan, più che confermato alla conduzione - ma quest'anno ci sono delle novità e le scelte musicali vanno sempre più verso i concorrenti che sanno scrivere bene oltre che cantare". (ANSA).