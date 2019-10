GFF: da oggi online regolamento per diventare giurati

SALERNO, 22 OTT - Attesa finita per quanti sognano di diventare giurati del Giffoni Film Festival. Da oggi è online sul sito (giffonifilmfestival.it) il regolamento per far parte della grande famiglia di #Giffoni50. Dall'11 novembre sarà possibile candidarsi. "Siamo pronti - spiega il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi - ad accogliere le migliaia di richieste per formare la squadra di oltre seimila giurati che parteciperanno alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 16 al 25 luglio". Per l'edizione 2020 sono previste alcune importanti novità. Chi vorrà fare parte della sezione Generator (+13, +16 e +18) non dovrà limitarsi a inviare la propria candidatura per poi incrociare le dita e attendere i risultati del sorteggio. Gli aspiranti jurors dovranno compilare un questionario suddiviso in moduli, attraverso il quale spiegare le ragioni più profonde che li spingono a voler far parte del Festival. Per tutti le domande dovranno essere inviate entro il 29 dicembre. Per la sezione Elements +3 non ci sarà bisogno di fare selezione, i primi 500 che si iscriveranno alla piattaforma Eventival entreranno di diritto a far parte della giuria. Per gli Elements + 6 e +10, laddove le richieste dovessero superare il numero di posti a disposizione, si provvederà al sorteggio sabato 11 gennaio. Per i Generator +13, +16, +18 - sebbene i termini per l'invio della candidatura siano fissati per il 29 dicembre - verrà assegnato un punto in più in fase di valutazione a coloro i quali si iscriveranno sulla piattaforma Eventival e risponderanno al questionario entro e non oltre l'11 dicembre. A partire dal 13 gennaio Giffoni Opportunity contatterà tutti i ragazzi che non hanno mai partecipato al Festival per conoscerli e confrontarsi con loro. L'incontro avverrà via Skype o telefonicamente, mentre i giurati del territorio saranno accolti negli uffici della direzione. Dopo il 15 febbraio l'Ufficio Giurie invierà a tutti i selezionati le informazioni per poter formalizzare le iscrizioni. Previste novità anche per le Masterclass: il regolamento sarà on line dal primo febbraio e tutti gli interessati avranno tempo fino al 28 febbraio per potersi iscrivere. (ANSA).