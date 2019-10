Reggia Venaria star campagna ArtBonus

TORINO, 22 OTT - La Reggia di Venaria con il suo giardino, alle porte di Torino, sarà protagonista del nuovo spot per la campagna nazionale dedicata al mecenatismo culturale ArtBonus del Ministero della Cultura e del Turismo. La nuova campagna del Governo, promossa dal ministero guidato da Dario Franceschini, si concentra sulla tutela del patrimonio culturale e invita tutti a diventare mecenati usufruendo del beneficio fiscale del 65% per le donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo. Grazie alla misura, introdotta da Franceschini nel 2014, sono stati finora raccolti oltre 387 milioni di euro da parte di 12.755 mecenati per oltre 3.300 interventi. E con il leitmotiv diventa anche tu un mecenate lo spot invita a regalare emozioni partecipando al restauro di opere d'arte ma anche al sostegno dello spettacolo dal vivo.