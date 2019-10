'Wendingen 1918-1931' in mostra a Parma

PARMA, 22 OTT - 'Wendingen' (Rivolgimenti), rivista di arte e architettura uscita ad Amsterdam dal 1918 al 1931, sarà il fulcro della mostra autunnale al Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), dal 26 ottobre al 15 marzo. Il percorso, con l'esposizione di 116 copertine, fotograferà un momento storico fondamentale di passaggio in Europa e un ambiente dove la complessa tradizione Jugend si confronta e si scontra con il primo Bauhaus di Weimar e il De Stijl. La mostra esporrà inoltre alcuni riferimenti italiani rappresentativi di quel percorso ed esplorerà altri aspetti in cui l'influenza di 'Wendingen' è stata cruciale, dalla grafica all'editoria, al design. Cara all'editore Franco Maria Ricci, che nell'86 le dedicò l'omonima monografia pubblicata all'interno della collana 'Quadreria', la rivista, come scriveva l'architetto Paolo Portoghesi, "incarna gli ideali di una bellezza basata su un nuovo equilibrio tra pensiero e senso e per un simile programma la qualità estetica della rivista appare una necessità".