Netflix riapre il Paris, ultimo monosala NY

NEW YORK, 22 OTT - Il Paris Theatre, l'ultimo monosala rimasto a Manhattan che aveva chiuso per sempre alla fine di agosto, riaprira' i battenti grazie a Netflix. Lo storico cinema amato da David Bowie e che aveva introdotto il pubblico di oltreoceano ai capolavori di Roberto Rossellini, Federico Fellini, Pietro Germi e Franco Zeffirelli, ospiterà dal 6 novembre il nuovo film di Noah Baumbach, "Marriage Story", che Netflix vuole fare uscire a New York e Los Angeles prima di trasferirlo un mese dopo sulla piattaforma in streaming. La scorsa estate il Paris era stato condannato: Robert Solow, il proprietario dell'edificio a pochi passi dal Plaza Hotel, sembrava intenzionato a trasformarlo in un banale palazzo per uffici alla scadenza del contratto di affitto alla fine di agosto. Il documentario di Ron Howard su Luciano Pavarotti era stato il canto del cigno. L'annuncio, riportato su Deadline, lascia sperare invece che la vita del monosala non sia veramente finita. (ANSA).