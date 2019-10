Emma, Il disco buon motivo per sorridere

ROMA, 22 OTT - C'è sempre un buon motivo per sorridere. Anche quando la vita ti fa lo sgambetto, e di sorridere, forse, ti passa la voglia. Ma è impossibile fermare Emma. Emma la guerriera, che solo un mese fa aveva annunciato via social a sorpresa uno stop per motivi di salute, con un disco in uscita e i 10 anni di carriera da festeggiare all'orizzonte. Era stata, però, lei stessa a tranquillizzare i fan, promettendo di tornare "più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme". Promessa mantenuta e quel "buon motivo", Emma, l'ha trovato nel suo nuovo lavoro discografico. Che è andato avanti nonostante tutto, che ha preso la sua strada ed ora è pronto ad essere condiviso con i fan. Con un titolo, "Fortuna", che vale più di mille parole. "Questo disco rappresenta per me un buon motivo per sorridere e battere il tempo con i piedi, la consapevolezza di essere liberi e di poter viaggiare ovunque anche solo con la mente" spiega la cantante salentina.