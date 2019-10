Tour di Lana del Rey all'Arena di Verona

ROMA, 21 OTT - Lana Del Rey porta il suo "The Norman Fucking Rockwell! Tour" in Italia. La diva americana si esibirà il prossimo 9 giugno 2020 nell'Arena di Verona. La cantante farà tappa in Europa a partire dal 21 febbraio con la prima leg del tour, con concerti ad Amsterdam, Parigi, Londra, Manchester, Glasgow, Birmingham, Berlino e Colonia. Lana Del Rey ha pubblicato lo scorso 30 agosto il suo quinto album in studio, Norman Fucking Rockwell!. La maggior parte dei brani presenti nel disco sono prodotti (e co-scritti) assieme a Jack Antonoff. Nella tracklist troviamo Venice Bitch, Mariners Apartment Complex, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have-but I have it e il singolo Doint Time, splendida cover del brano dei Sublime. I biglietti per Verona saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle 11 del 23 ottobre su www.livenation.it. La vendita partirà invece dalle ore 11 del 24 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, negli store autorizzati.