Fratelli Rossellini contro femminicidio

ROMA, 21 OTT - Isabella Rossellini e Renzo Rossellini, insieme a sostegno di Preludio, per dire no al Femminicidio. L'attrice ha abbracciato il progetto di un filmato contro la violenza alle donne, che vede il fratello Renzo Rossellini nella veste di direttore artistico. Isabella non apparirà nel corto concesso a Doppia Difesa Onlus e distribuito in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, il 25 novembre, ma ne sarà la voce narrante. E il suo nome apparirà nei titoli di coda, seguito da una sua frase, un pensiero dedicato a tutte le donne del mondo. Preludio sarà diretto da Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari (aka John J Greenflowers ), prodotto da Ermelinda Maturo in co-produzione con Camera Works. Le riprese sono previste il 16 e 17 Novembre a Cormano (Mi) con il sostegno tecnico del sindaco Luis Magistro.