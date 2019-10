Mengoni si dà al podcast con il 'Riff'

ROMA, 21 OTT - Marco Mengoni è il primo artista italiano a realizzare un podcast. Il Riff di Marco Mengoni è il titolo della serie che debutta il 28 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e podcast. Nata da un'idea di Marco, che è anche autore, è una chiacchierata con personaggi dei mondi più svariati. Con cadenza quindicinale, ruota attorno a un elemento ricorrente nelle vite di ciascuno, proprio come il riff ritorna e diventa il segno distintivo in una canzone. Nella prima puntata è il sindaco Beppe Sala a raccontarsi e a parlare di Milano, città in cui Mengoni ha scelto di vivere. "Pensavo alla potenza del riff: quando funziona, quando è fatto bene, spesso è la prima cosa che ti ricordi di una canzone", dice Marco. "Allora mi sono chiesto cosa sia un riff nella vita di una persona: una cosa che ti caratterizza, una costante che ognuno riconosce a sé stesso. L'ho chiesto prima di tutto a me stesso, e ora mi è venuta voglia di chiederlo agli altri".